【愛傳媒楊秉儒評論】自從民進黨政府將「高端疫苗」也放上「COVID-19公費疫苗預約平臺」之後，上從蔡英文下至鄭運鵬、綠營側翼覺醒青年…等，大家無不熱情擁戴，紛紛秀出自己在平台上預約「高端疫苗」的證據。唉！隨便你們吧！反正這個「預約平臺」上的意願登記，到衛福部宣布截止登記之前，都還可以修改意願。這一秒單勾「高端疫苗」，趕快截個圖放上網路以資證明，下一秒再重新登入修改意願重新登記，這一招誰不會呢？

要我說啊，各位看官也稍安勿躁，什麼都是假的，疫苗打進手臂裡才是真的。你打的是高端還是莫德納或者是ＡＺ，「COVID-19疫苗接種紀錄卡」這張小黃卡上的註記才比較有可信度。當然啦！還是難免有些無聊人士會因為特殊目的而造假Ｐ圖…。

不過，現在咱們臺灣的問題根本不在於你選哪一種疫苗，而是根本沒有足夠的疫苗可以打啊！

依照行政院的最新邏輯，發言人羅秉成說，948萬劑疫苗，只要聽民進黨政府的話，依照順序施打，要供給台灣2350萬人，絕對是足夠的…。唉！又有數學老師要哭倒在地或是羞憤懸樑自盡了…。

依照官方數據所進行的疫苗施打統計資料顯示，截至2021年7月27日，若加上7月15日到貨的97萬劑，AZ疫苗到貨總量為583萬4600劑，已施打457萬9000劑，現有存量為125萬5600劑；莫德納疫苗的總量，計入7月15日到貨的35萬劑，合計為365萬劑，已施打302萬7319劑，現有存量為62萬2681劑；目前臺灣地區已施打第一劑人口為703萬0253人，已施打第二劑人口28萬8033人，截至7月27日統計，臺灣地區手頭上差不多只剩187萬8千多劑不到的疫苗（AZ與莫德納合計）可供民眾施打，但卻仍還有超過1500萬人次的民眾沒有疫苗可打。

原來乖乖聽民進黨政府的話，各縣市政府依照他們指示的順序施打，剩下的187.8萬多劑疫苗可以足夠1500萬人次施打，這是要顯現當年耶穌基督「五餅二魚」的神蹟嗎？哈利路亞！阿門！

作者為資深媒體人

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