【愛傳媒陳朝平專欄】蔡英文臉書宣布，完成疫苗意願登記，選擇接種國產高端疫苗。

遠的不說，衛福部食藥署是在不公布審查委員名單、不公開審查會議內容、不等三期臨床試驗展開、採用全球首創「免疫橋接」的情況下，通過高端緊急使用授權（EUA），高端的這項EUA迄今也沒有任何國際認證的背書。

以上的訊息，並非機密，以總統之尊，理應知之甚詳，即使總統不具備醫療生技專業背景，也應明白，接種土製高端疫苗的風險，相對於接種國際認可的疫苗要高出許多，國家領袖豈能親身試疫苗，輕易涉險。

何況，蔡英文天天苦口婆心地勸國人踴躍接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。那麼，為什麼蔡英文不效法他國元首，率先接種已有的疫苗，偏偏堅持選擇將手臂留給高端？

從理性抉擇的角度看，這不僅不符合趨吉避凶的基本人性，也不符合國家治理風險控管的原則，對於國家整體利益，更無寸呎之功，蔡英文究竟在想甚麼？

難道真的是為了要証實民進黨的疫苗政策無誤？還是因為高端牽涉的關係人太多、涉及利益龐大，不得不賭下去？或者，蔡英文已經深陷民進黨內派系鬥爭，遭特定派系綁架，不得不配合演出？

果真如此，蔡英文接種高端若發生嚴重副作用，甚至發生大家不願見的後果，誰將因此得利？這局疫苗大戲，美國又扮演了甚麼樣的腳色？

就當是推理小說寫作吧！假如，蔡英文真的深陷四面楚歌的困境，且深知接種高端疫苗的風險問題，如何自救解套？

換個角度看，蔡英文係美國一手扶持，拜登上台後，尤其需要蔡英文配合演出抗中大計，想來，美國對於蔡英文的疫苗接種問題和民進黨疫苗政策謬誤，早有對策。據此推理，蔡絕無身陷派系鬥爭困境的道理！

再說一遍，純屬鋪陳推理小說內容。因此，所以，蔡英文選擇將手臂留給高端，最終不過就是一場安定人心的「秀」！高端的EUA可以黑箱作業，蔡英文接種高端何嘗不能黑箱作業？

寫推理小說的，借箸代籌。接種過程可以元首個資和安全為由，不公開。即使公開，接種的未必是高端，可能是莫德納，可能是BNT，也可能是生理食鹽水，反正沒人在場驗證。

即使公推公證人在場驗證，只要找來打了安慰劑的陳建仁，照樣可以淅瀝呼嚕地矇混過關。甚至還可以移花接木、剪接他人手臂和針筒鏡頭，真演出，假接種。

反正，政治和媒體都是「秀」，政治控制了媒體，媒體俯首聽話，政治已入太虛幻境，「假作真時真亦假，無為有處有還無」，一切都能化為可能！

不過，千推萬推，寫推理小說的迄今還是推不出來，為什麼蔡選高端，賴選聯亞？是因為和國家正副元首不能搭乘同架班機，是同一個道理嗎？

上網追查，高端的董事長和大股東們壓根不具備生技醫藥的專業，且有炒作股票的「前科」，總經理畢業於心理系，雖然代理過國際大廠的動物疫苗，也贏得政府的獎勵注資，但官網上全然不見技術團隊的資料，CNN專訪高端時，出現在螢光幕上的廠房設備也不像是間符合國際標準的專業疫苗生產商。這樣的高端，憑甚麼贏得蔡英文的青睞？

相反的，聯亞董事長和技術團隊的專業背景，要較高端高出了許多，也讓人更為信服。那麼，為什麼總統選擇讓人不放心的高端，副總統選擇了較讓人信服的聯亞？是因為賴清德的生醫專業高於蔡英文？還是蔡英文的健康強過賴清德？

高端這齣戲，越看越糊塗，再強的推理小說家也推不下去了！莫非，台灣的執政團隊已經脫離了理性決策模式，進入非理性的混沌決策模式？

作者為資深媒體人

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