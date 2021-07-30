【愛傳媒黃珊珊專欄】7月27日知道士林區安養院有一位長輩就醫時經採檢陽姓，社會局周榆修局長立刻啟動應變機制，因為之前有信義區與士林區兩起安養院群聚事件的經驗，長照機構群聚感染後果嚴重，所以之前市長就把長照機構工作人員列為優先施打疫苗對象，後來中央也採納跟進。

這一家安養機構工作人員都在六月份接種疫苗，36位住民也打過疫苗，所以27日我們立即請聯合醫院和平院區醫師到機構內採檢，採檢結果三位住民陽性、兩位工作人員陽性，總共六位確診、局長告訴我之後，我只有一個念頭：全數清空、全部隔離。

從27日晚上到28日，我們已經立即把全部的住民與工作人員全部安置到醫院與防疫旅館，接下來就是過幾天再做一次採檢，這一次，要讓每一位住民和家屬都安全安心！

現在台北市每日確診數都是個位數，但還是有些感染源不明案例，現在最重要的是找到安養機構的感染源，我相信一定是從外面帶回來的，但是機構內百分之九十五以上的人都打了疫苗還是不免感染，只是這一次除了第一位確診長輩以外，其他人都幾乎都沒有症狀，應該也是疫苗產生一定的保護力吧，重症的狀況減緩，這是最令人欣慰的！

疫情仍然嚴峻，社區中還是有病毒存在，大家不能掉以輕心！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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