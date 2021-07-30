東京奧運女子體操，美國隊巨星拜爾絲退出個人全能項目，18歲的蘇妮莎．李伊挺身而出，高低槓拿下全場最高15.3分，以首位寮國難民後裔選手為美國隊保住這面金牌。

宣布分數一瞬間，遠在地球另一端美國明尼蘇達州的親友聚在電視前摒住呼吸，確定奪金後爆出尖叫。這裡的亞裔社群上一代多是越戰期間支援美國作戰的寮國赫蒙族人（Hmong，又稱苗族）。

明尼蘇達州是全美最大的赫蒙族聚居地，約8萬人定居於此。新科金牌得主蘇妮莎．李伊（Sunisa Lee）的家族也是其中之一。她的父母1979年還是孩童的時候，舉家移民美國。

1975年越戰結束，但寮國境內騷亂還沒終止，身為少數族裔的赫蒙族因為曾為美軍作戰，受到寮國政府清算，大批族人渡過湄公河逃到泰國，住進難民營，之後輾轉移居美國或加拿大、法國、澳洲展開新生活。

46年後，在美國出生的蘇妮莎，以高中畢業生的年紀成為赫蒙族人的驕傲。根據2010年全美人口普查，約26萬人登記為赫蒙族美國人，獨立於華裔等其他亞洲族裔選項。

明尼蘇達州大報「明星論壇報」（Star Tribune）訪問一位蘇妮莎的親戚說：「這裡的赫蒙族以身為美國人為榮，我們希望全美國以蘇妮莎為傲，她的成就向我們證明，美國是一個充滿各種可能性的國家。」

2003年出生的蘇妮莎對上一代知道不多，「明星論壇報」指出，她的祖父母和雙親很少提起那段顛沛流離的難民故事，但她這一代很感謝他們到異地追求新生活的勇氣。

蘇妮莎說：「我們了解，他們這樣做是為了安全，為了讓子女過上好日子。對我這一代來說，知道他們為我們做了這些非常酷。這的確值得。」

「明星論壇報」把蘇妮莎這位穿著體操服、在高低槓上做出高難度動作的少女封為赫蒙裔美國人的大使，因為她的成就讓更多人認識赫蒙裔美國人這個社群。

29日的東京奧運體操場上，尋求衛冕的美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）以心理因素退出個人全能項目，失去奪冠勁敵的蘇妮莎，表現有如一顆耀眼的新星，以總成績57.433分奪冠。

拜爾絲27日在女子團體賽，因心理健康為由臨場退賽後，美國隊就是由蘇妮莎上場，代替拜爾絲完成地板項目，為美國隊拿下銀牌。

女子個人全能比賽，以選手在跳馬、高低槓、平衡木及地板等4個項目的總分評比，蘇妮莎在拿手項目高低槓拿下全場最高的15.3分，先前團體賽她更獲得15.4 分，本屆奧運無人能及，各方看好她在單項再拿獎牌。

在選拔賽時，蘇妮莎成績僅次於天后拜爾絲。父親約翰．李伊（John Lee）在接受電視台訪問的時候，被問到教養出奧運國手的秘訣：「我經常跟她聊天，鼓勵她，但真正的秘密在她自己，她是一個自然大方的女孩。」

他分享蘇妮莎自小熱愛體操，為了讓女兒有更多練習的機會，儘管買不起一座正規的體操平衡木，爸爸親自釘了一座迷你的平衡木放在後院。

約翰2年前為了修剪樹木，跌落梯子摔傷脊椎，造成下半身癱瘓。受傷當時，正是蘇妮莎準備參加全國大賽的前兩天。當蘇妮莎與家人趕到醫院，探望重傷的約翰時，約翰告訴女兒：「你已經努力這麼久了，去比賽吧！」

蘇妮莎帶著對父親的擔憂，後來在全國大賽拿到僅次於天后拜爾絲的成績。看著女兒一路實現夢想，入選奧運國手，約翰驕傲地說：「我跟她說，如果我沒有受傷，我一定後空翻跑向她。」（編輯：郭中翰）1100730