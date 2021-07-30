工務局投入1000萬元整修，一併將彩色安全玻璃全部更換PC板材，今已完成整修。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市安平區水景橋是遊客漫步賞美景打卡的熱點之一，但沿途彩色安全玻璃景觀因遭破壞，傷痕累累，工務局投入1000萬元整修，一併將彩色安全玻璃全部更換PC板材，今已完成整修，護欄彩色透明景觀煥然一新！

2010年因安平歷史水景公園湖港打通工程，與安平舊港水域連通，但水域打通後，安平路變成「斷路」，為銜接兩端道路，市府以1億1990萬元打造鋼構安平水景橋，寬15米、橋長跨距83公尺，橋面最高點達10公尺，橋面設計人行步道，護欄裝置彩色玻璃牆面成為特色景觀橋。

工務局表示，水景橋長年疑似遭BB彈射擊孔痕，即使更換新的玻璃仍又被破壞，全部超過3百塊玻璃幾乎滿布傷痕有礙美觀，因此趁整修橋梁工程時，一併將彩色玻璃全面更換PC板材。「安平水景橋護欄及塗裝改善工程」今年3月開工施作，7月初完工，期望恢復美輪美奐的水景橋後，市民能珍惜愛護，讓它不再受傷。