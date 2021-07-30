外交部長吳釗燮7月22日接受葡萄牙《大眾報》（Público）記者António Saraiva Lima視訊專訪，深入說明中國大陸對台灣的威脅，訪談內容已於28日刊出。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」評論稱，散布「台獨」言論，企圖拓展「國際空間」，勾結外部勢力謀「獨」拒統將注定失敗。

《大眾報》為葡萄牙三大報之一，重視國際事務及政治議題。吳釗燮受訪時表示，我國政府堅持以「和平、對等、民主、對話」立場處理兩岸關係，我方願意在平等基礎上，共同促成兩岸有意義的對話。維持兩岸關係的和平及穩定符合相關各方的最大共同利益，我們也會繼續盡最大努力維持台海現狀及區域的和平及穩定。

朱鳳蓮對此回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。吳釗燮公然散布「台獨」言論，企圖欺騙愚弄島內民眾、誤導國際社會。

朱鳳蓮表示，大陸方面正告民進黨當局和吳釗燮之流，「台獨」是絕路，任何勾結外部勢力謀「獨」拒統的圖謀不過是痴心妄想，注定失敗。