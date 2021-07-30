疫情期間多數人居家防疫，靠著點外送來解決三餐，不過外送平台需求量暴增，多少在過程中會出現小差錯，資深藝人曹西平近來點外送，要用餐時才發現少了配菜用的白飯，跟店家反應此事，沒想到對方處理態度讓他相當失望，直呼：「無法原諒這樣子的說法」。

曹西平在臉書提醒所有人，點外送時要當面檢查清楚，是否有缺少什麼東西，像他近來點了熱炒，要吃時才發現店家忘了附白飯，跟店家反應僅得到「會賠六十元白飯的錢」，讓他氣炸表示並非賠不賠錢的問題，而是沒有白飯配菜，認為對方毫無誠心道歉的意思，他舉例如同去速食店點餐時，店家總會忘了附番茄醬，不禁感嘆：「現在人的服務態度跟說詞是怎麼教育的」。

曹西平坦言聽完店家解釋後，心裡仍感到不舒服，依舊無法原諒店家的說法，認為不對只要跟顧客道歉就好，無須做過多解釋，對於店家表示願意退錢，他表示根本就放錯重點，無奈表示：「難道時代不同對話也不一樣了，這是誰的錯？」

對此，網友也分享過往經驗：「店家或外送員態度有時很扯，不道歉就以退你錢了事，有些還講一堆自以為是的爛理由來抱怨」、「有一次買速食生菜沙拉就沒給醬，感覺就像牛在吃草」、「滿心期待餐點來時，遇到東西不全，心情真的會大受影響，整個食慾都沒了」。