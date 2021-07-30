為加強民間動物收容所內犬貓飼養照顧者的防護安全與環境衛生，新北市動保處近日起依照各飼養犬貓數量，發放154瓶消毒水，供給列管民間動物收容所，加強進出狗場人員手部、飼養環境清潔消毒，以維護犬貓照養品質，預防病原孳生或疾病傳播。

首批的消毒水已在近日送出，張媽媽流浪動物之家的張媽媽表示：「疫情期間，動保處致電關心無法外出至市區募款的我們，並顧及收容所照養環境，送了消毒水到園區，非常感謝動保處為民間收容所的關懷與協助。」

動保處表示，新北市有許多民間動物收容所，透過民間力量自己在進行流浪狗貓的救援或收容照顧，但遊蕩犬貓依然源源不絕，且收容所面臨犬舍老舊生鏽、食用器具雜亂及設備老舊、地板損壞等問題，動保處除主動予以輔導，以改善飼養環境，增進動物福祉，也呼籲善心大眾，可以在新北市好日子愛心大平台捐款及捐飼料，以提供各收容所不同協助，每一筆民眾善款、物資將用在刀口上，讓資源發揮更大作用，也讓更多毛寶貝能夠享有溫飽。