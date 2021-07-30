氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面中南部有局部陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有的局部雷陣雨；皆有較大雨勢、應注意；背風面北部、東半部未降雨前，則都高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至8月4日「西南季風」持續，季風槽甚至調整至台灣附近，水氣增多、不穩定度提高，降雨範圍擴大、持續更久；迎風面將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防「致災」的可能。

吳德榮提及，各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，不過，「不確定性」很高，強度大多偏弱、且在台灣的下游，即使低壓有發展，造成威脅的機率低；而關鍵是歐洲模式模擬5日至8日「行星尺度」西南季風持續影響台灣的型態，看似沒完沒了；迎風面持續有累積大量降雨的潛勢，才是應該特別注意的。但已屬模式期末模擬，宜再觀察。