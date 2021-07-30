全球晶片短缺問題未解，接下來可能影響智慧型手機的生產，蘋果Q4財測已對此提出警告，華為甚至推出非5G新機。有分析師點出，庫存下降及汽車晶片排擠手機晶片生產等因素，將讓手機商感受到短缺壓力，規模較小的聯想、TCL等廠首當其衝，但蘋果、三星等大廠也逃不過衝擊。

CNBC報導，由於新冠疫情肆虐全球，造成半導體製造工廠關閉、消費電子需求增加，因此從去年下半年開始，半導體產業處在極度供不應求的狀況，汽車晶片受影響的程度最深，通用和福特等廠甚至停產部分車輛，將少數晶片做更有效率的運用。

由於蘋果與三星等企業都擁有大量晶片庫存，至今能安然度過危機，但隨著庫存下降，汽車需求超過預期，排擠到高階晶片的生產，手機產業也開始出現晶片短缺，蘋果就表示，半導體的短缺將讓iPhone與iPad的生產出現隱憂，Q4成長恐會放緩。

研究公司Forrester副總裁兼分析師Glenn O’Donnell說：「儘管蘋果是所有製造商優先考慮的客戶，但他們同樣會受到晶片荒影響，此外，三星、LG、小米及華為等都會感受到壓力。」

分析師Ben Wood則認為，蘋果在疫情期間能保持穩定生產，展現其在供應鏈的影響力，因此規模較小的製造商將率先受到影響，包括聯想、TCL和擁有Nokia的芬蘭HMD Global等企業。

就整體產業而言，分析師Dale Gai認為，短缺將讓製造商減少約10%左右的產能。至於對消費者來說，漲價與型號缺貨將會發生，Glenn O’Donnell表示：「會有影響但不是很嚴重，以蘋果為例，你可能買得到高階的 iPhone 12，但買不到低階的iPhone XS。」。