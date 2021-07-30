新北市長侯友宜在防疫工作上表現受到肯定，在多份六都市長施政滿意度調查上，侯滿意度皆奪冠，也引發外界討論是否會參選2024議題，儘管侯直言，現在最重要就是做好防疫，但資深媒體人韋安認為，以目前局勢看來，2024藍營除了侯以外，沒有人可以打敗民進黨，只是侯友宜的隱憂也隱然浮現。

台灣民意基金會27日公布最新民調，對六都市長防疫表現，50.3％覺得新北市長侯友宜表現較好，其次台北市長柯文哲30.4％，與上月相比，侯友宜上升4.8個百分點，柯文哲則下滑6個百分點。對此，韋安今（29日）在臉書發文指出，雖然柯選總統幾乎成了定局，但侯已成為解決2024台灣政治亂象的希望之一。

當大家最近都在討論國際或國產疫苗話題時，韋安直言，侯友宜成功渡過疫情和政治攻防兩線危機，所代表的「新台派政治」模式已在台灣政壇上走出一條路，其特點是：以務實、做事、遠見，來解決民衆切身的現實問題，避免極端政治形態的藍綠惡鬥，

韋安直言，以目前局勢看來，2024藍營除了侯以外，沒有人能打敗副總統賴清德或桃園市長鄭文燦，但侯友宜唯一的考量是：「如何能在連任任期未滿前攻頂大位」？

而侯友宜是否會選2024的議題，也成為新北市議會討論的焦點，民進黨新北市議員張錦豪29日在市政總質詢上指出，坊間傳言侯將選總統、副市長劉和然將接棒選新北市長，並提醒市府不能用行政資源成就選舉打算，「要選舉就提早離市府，不要濫用行政資源」。對此，侯僅回應：「現在好好做事吧」！