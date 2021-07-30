因在會議後聯準會(FED)主席鮑威爾暗示，不急於收緊貨幣政策亦堅稱不會加息，令美元走弱跌至1個月來最低點，使得以美元計價的金屬價格更便宜，進一步推動倫敦(LME)周四銅價上揚，亦帶動其餘金屬價格均漲。

由於全球股市上漲，強勁的財報數據推動美股觸及紀錄高點，人民幣走強，美元下跌至1個月來最低，另外，智利礦場的罷工威脅，也進一步推動銅價上揚，分析師預計，未來幾年對銅的需求將超過供應。

終場周四(7/29)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲498美元，報每公噸34,898美元；期鎳上漲292美元，報每公噸19,835美元；期鋅上漲18.5美元，報每公噸2,998美元；期鋁上漲54.5美元，報每公噸2,591.5美元；期銅上漲137.5美元，報每公噸9,823.5美元；期鉛上漲22美元，報每公噸2,365.5美元。(商品行情網)