需求回暖，周四美國原油期貨續漲1.7%；隨著美國能源資訊署(EIA)公布截至7月23日當周，原油庫存減少410萬桶、庫欣庫存也已連續七周下降，加劇了供應緊縮態勢，也提振歐美原油期貨觸及近2周以來高價。

此外，儘管美國第二季國內生產總值，成長率來到6.5%略遜於原先預期的8.4%，但家庭支出表現依然穩健，7月消費者信心指數升至129.1，來到2020年2月以來最高紀錄，顯示對石油及其他大宗商品的需求有復甦趨勢，提振市場信心；其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.23美元，報每桶73.62美元；8月熱燃油漲0.03美元，報每加侖2.19美元；8月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖2.35美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.31美元，報每桶76.05美元。(商品行情網)