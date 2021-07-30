比賽結束後經過幾天的沉澱後想跟大家聊聊天，首先非常謝謝大家一直以來的關心與支持

很可惜準備這麼久結局與預設的有所落差，當下至今很難接受，但這也是運動員必須去面對現實。

這次奧運我們準備的非常多，從拿到資格後，教練與團隊開始擬訂一系列非常仔細的訓練計畫，而奧運是所有運動員一生的夢想先獲得資格再站上頒獎台⋯再經歷這次的學習，期望自己能夠浴火重生。

身為奧運新鮮人第一次站上自己夢想的舞台，已是非常不容易的事，對此野心並不足以滿足，持續抱著學習的態度將這趟旅程化為養分，讓未來的自己變得更加強大。

⁡特別感謝一直以來支持我的教練，其實最難過是教練 拋家棄子不眠不休的擬訂訓練計畫，情蒐對手制訂戰術陪我奮鬥為的是讓我更加成長，還記得比賽下來 教練怕我難過一直鼓勵我，這就是一場比賽，回去檢討再打回來就好，但是我知道教練比我更渴望能夠在這個舞台拿下勝利，憑藉著我們的努力讓更多人看見拳擊運動看見台灣，教練您辛苦了，欠你的我會加倍回報您的。

⁡謝謝教育部體育署的長官、新北市政府侯友宜市長給予的支持、蘇巧慧委員一直以來的幫助，當然還有國訓中心團隊給我好的訓練環境與幫助，讓我無後顧之憂的訓練。謝謝曾經在訓練中遇到困難時，中華奧會林主席義不容辭的說沒問題交給我，這句話一直讓我記在心坎裡，還有奧會的副秘書長以及小編們用力的讓拳擊曝光讓更多人認識拳擊以及長庚運動醫學團隊細心照顧我的傷勢。

再來所有曾經幫助過我的老師朋友們謝謝你們一路的支持陪伴，特別是我的家人無條件的支持我，過程中要感謝的人很多，未來會更增進自己的能力，重返榮耀，所有的一切都不會忘記變成我前進的動力。