好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）近年因接演漫威電影中「黑寡婦」一角人氣暴漲，多年前漫威宣布《黑寡婦》將拍攝獨立電影，未料近年遇到新冠肺炎疫情，上映一延再延，直到近日才正式上映。而最近外媒報導史嘉蕾喬韓森近日竟翻臉怒告迪士尼，主因是對方違反約定在串流平台上映該片，讓史嘉蕾喬韓森先前說好的票房分紅瞬間少了至少15億台幣。

史嘉蕾喬韓森去年10月與喜劇演員柯林約斯特（Colin Jost）梅開三度，兩人先前交往了3年多，終於在去年登記結婚，男方受訪時曾讚史嘉蕾喬韓森是「夢幻伴侶」，兩人舉行婚禮柯林約斯特都交給太太一手打理，只因清楚史嘉蕾喬韓森品味比她好，本月7日史嘉蕾喬韓森更宣布兩人有了愛的結晶。

史嘉蕾喬韓森近日才宣布和老公有了愛的結晶。（圖／達志影像）

然而事業方面，以「黑寡婦」一角登上人氣高峰的史嘉蕾喬韓森，最近在宣傳獨立電影時才鬆口：「未來不會再飾演黑寡婦」，外界當時解讀是圓滿從漫威宇宙「畢業」，今卻出現變故，據《華爾街日報》報導，史嘉蕾喬韓森近日向洛杉磯高等法院對迪士尼提出訴訟，主因是迪士尼違約。

報導指出，史嘉蕾喬韓森方面認為，當時合約說好，她的片酬與院線分紅息息相關，2019年史嘉蕾喬韓森的代理人就提醒要求漫威《黑寡婦》只能在院線上映，未料電影最終不只在電影院上映，也在付費串流平台「DISNEY+」上架，史嘉蕾喬韓森的律師指出：「迪士尼故意誘使漫威違反協議，也影響了史嘉蕾喬韓森的受益」，推估迪士尼此舉可能害史嘉蕾喬韓森至少損失5000萬美元（約台幣15億）的分紅，並抨擊迪士尼的決定完全是「自肥」股價和訂閱會員人數，也貶值了史嘉蕾喬韓森當時簽訂的合約。