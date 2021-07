【歐洲和北美的累計排放量貢獻最大】

《氣候變化是種族主義》一書中提出一個論點:「氣候危機是由全球北部地區所造成的,由於北半球的居民大多數是白人,氣候變化牽涉到我們不常談論的種族議題。」

各大洲的累計排放量

我們可以直接看到歐洲和北美的貢獻最大,這完全「不成比例」,並不是說氣候變化完全是北半球地區人民所造成的,或者是氣候變化完全是北半球居民造成的,只是說要認清北半球居民的確要承擔更大的責任,因為他們的累積排放量的確更大,可以總結出排放量北部區域總共佔63%,南部區域則37%。

【美國人的碳足跡要大得多】

不過,這些數據中還遺漏了一些東西,因為它只顯示了國內的排放量,例如,如果英國從中國進口玩具,製造這些玩具的排放仍然會算在中國上,通過進口產品,英國有近7.3%的排放量被算在中國。

且這些數字不包括人口結構,亞洲和北美洲在全球溫室氣體排放總量中所佔比例都是29%,但如果單看數據就歸納出兩者排放量相當,那就大錯特錯了,因為亞洲人口佔世界人口的60%,北美人口佔世界人口的7.6%,美國人的碳足跡要大得多,而且與美國的國土面積成正比,美國人民在全球大氣中所佔的數量也超過了其他國家人民佔有的數量。

【碳預算的平均數量】

二氧化碳在大氣中可以存在上百年,排放二氧化碳的方式包括使用化石燃料的機動車和使用燃煤的工廠和發電站,也包括人類呼吸這樣的自然活動。在過去的80萬年當中,大氣中二氧化碳的濃度一般在180ppm到280ppm間浮動,科學家們認為過去幾百萬年以來二氧化碳濃度可能都沒超過400ppm,但自工業革命時代開始,煤炭和石油的廣泛使用讓二氧化碳濃度在19世紀末達到了290ppm,上個世紀二氧化碳濃度甚至進一步上升,直到2000年全球二氧化碳濃度已經達到370ppm至380ppm。

關於這個概念,傑森·希克爾(Jason Hickel)在為《柳葉刀健康》(the Lancet Planetary Health)所撰寫的一篇論文中表達了對這種不平等進行了徹底的計算,他在研究當中試圖確立「每個國家對超過地球臨界點的全球排放應所承擔的責任」,這邊包括計算出可持續碳預算的平均數量是多少,以及每個國家所超出這一預算的程度,而由於中國和印度都有龐大的人口數量,它們所佔的份額讓研究學者得出以下數字:北部地區估計預算為92%,南部地區則為8%。

