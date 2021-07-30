1名外送員日前因大熱天在外送餐，到1間大樓時因體溫測得過高，遭大樓警衛攔下不予上樓，他向客人詢問能否由對方下樓取餐，對方竟回「你在樓下吹冷氣、體溫量過再送上來」，不過之後體溫仍未測過，對方甚至打電話怒嗆是確診了嗎，最後是警衛通融放行，他則委屈地落淚，並說「我跑外送，錯了嗎？」

1名外送員在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前外送到北市忠孝西路某大樓時，依規定在入口處量體溫，疑似因在外曝曬過久，體溫測得38.4度，遭警衛攔下不得上樓送餐，他因此告知客人可否下樓取餐，沒想到對方竟回應「請你在樓下吹冷氣、體溫量過再幫我送上來」並掛電話。

1名外送員日前因大熱天在外送餐，到1間大樓時因體溫測得過高，遭大樓警衛攔下不予上樓，顧客之後竟打電話怒嗆是確診了嗎。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該外送員說，之後測量體溫仍是37.9，過了一陣子該客人竟直接打電話來說「你是有cv19（新冠肺炎）所以警衛不讓你上來是不是」，他當下則解釋外頭天氣炎熱、他又爬樓梯上下，體溫過高很正常；最後警衛發現2人在電話中爭吵，才妥協讓原PO上樓送餐，但原PO在搭電梯時仍委屈地落淚說「我送餐，錯了嗎？我跑外送，錯了嗎？」

該外送員PO文說「這些王子跟公主，1個比1個厲害，不能夠多一點體諒嗎？活該你們會被外送丟餐拿去餵狗」；網友們則留言說，「反過來回他：你是有cv19沒辦法下來拿餐是不是」、「你遇到的不是王子，是出不了門的亡靈吧」、「花錢從來不是大爺，人應該學會彼此尊重」、「下次他再這樣肯定有其他外送員會制裁他的」。