屏東警方在傳統市場查獲大型賭場。(警方提供)

疫情警戒降為二級，賭客已開始蠢蠢欲動，屏東市和生市場內買菜顧客絡繹不絕，但內部竟同時開設職業賭場，屏東警方29日11時許在市場內查獲以游姓男子在內的23人職業大賭場，現場查扣撲克牌、骰子等賭具及賭資共計141萬5200元等證物，全案依賭博罪移送法辦。

日前警方獲報在屏東市和生市場內疑似有把玩「九仔生」職業大賭場，經警方探訪人員多日埋伏探查，見時機成熟、持法院搜索票前往，賭場主持人利用鬧市藏身，警方到場喝斥不要動，現場主持人、賭客20多人當場傻眼，本以為可以利用市場人流量大作為掩護，卻遭警方一舉搗獲，現場有賭客未配戴口罩，警方也依違反防疫規定函請衛生權責單位裁罰。

屏東警分局長劉清俊表示，游姓場主利用防疫期間警力較為吃緊時經營賭場，然治安工作一刻也不得鬆懈，法律也沒有假期，在防疫期間仍積極投入治安工作，不讓僥倖之徒有機可趁，此次搗破職業賭場，也還給民眾一個乾淨、清新的社區環境。