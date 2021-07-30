亞馬遜上季營收為3年來首度落後市場預期，且第三季財測意外疲弱，周四盤後股價重挫7.5%，報3330.50美元。

亞馬遜第二季營收年增27%，為1,130.8億美元，為連續第三個季度超過1000億美元，但落後分析師預估的1,152億美元，且與2020年第二季的年增41%相比，成長力道大幅放緩。

第二季每股盈餘為15.12美元，優於分析師預期的12.30美元。

在財報電話會議上，亞馬遜財務長Brian Olsavsky將這個不利的比較結果歸咎於去年在美國防疫封鎖期間，亞馬遜的業務增長異常強勁。他表示，去年5月中旬，亞馬遜的成長率急升至介於35%～45%。

Olsavsky表示：「我們開始與那段時間重疊，這就是為什麼你看到一些成長率放緩的原因」，他並表示，亞馬遜預期未來幾季的增長也將持續放緩。

亞馬遜預估第三季營收介於1060億～1120億美元，與去年同期相比為成長10%～16%，但遠不及市場普遍預期的1192億美元。

亞馬遜提出的展望，呼應先前臉書和蘋果發出的預警。這兩家科技巨頭日前發布季報時表示，營收成長力道將從疫情期間的高峰放緩。

亞馬遜預期第三季營業利益介於25億～60億美元，是一個差距相當大的預測區間。該公司預估第三季防疫支出約為近10億美元，較去年同期的相關成本62億美元大幅減少。

財務長Olsavsky表示，亞馬遜正處於數年的投資周期中，相關計畫包括將大舉支出以擴大在全美的倉儲量能。此外，亞馬遜今年大部分的支出和建物啟用，預計都將在下半年進行。

雖然亞馬遜第二季營收表現令人失望，但在金雞母雲端運算、訂閱和廣告業務提振下，其第二季獲利仍然優於市場預期。

亞馬遜的「其他」（other）部門—包括廣告和其他服務，第二季營收年增87%。

亞馬遜網路服務事業（Amazon Web Services,AWS）第二季營收年增37%，達到148.1億美元，優於第一季的年增32%，並超越分析師預估的142億美元。

此外，亞馬遜的員工人數仍繼續增加，截至第三季底，該電商巨頭的全球員工人數年增52%，達到133萬人。

Delta變種病毒導致美國的新冠疫情急升，促使臉書、谷歌母公司Alphabet、優步和推特等大型科技公司重新考慮重返辦公室的計畫，不是強制要求為員工接種新疫苗，就是決定再度關閉辦公室。亞馬遜財務長對此表示，亞馬遜尚未調整讓員工在9月重回辦公室的計畫，也不會要求員工接種疫苗。