林昀儒（左）與大陸樊振東（右）纏鬥七盤落敗，但實力已受到肯定。（季志翔攝）

桌球神童林昀儒。(路透)

台灣「桌球神童」林昀儒昨(29日)在東京奧運男單4強中，力拚大陸名將「大魔王」樊振東，纏鬥7局後，雖然最後以3：4惜敗，不過已讓全世界都看見了他精彩的球技。前總統陳水扁昨在臉書大讚林昀儒，展現堅定意志與精湛球技，他的「台灣精神」，值得國人學習並致上敬意。

陳水扁指出，被譽為台灣「20年來最強選手」、「台灣桌球一哥」的林昀儒，對上有「大魔王」之稱的中國大陸選手，展現堅定意志與精湛球技，一路戰到3:3，第七局11:8，僅以3分之差飲恨，雖敗猶榮。

陳水扁也說，林昀儒的台灣精神值得國人學習並致上敬意，並表示自己要向林昀儒致敬。不少網友亦紛紛留言表示「他真的太優秀太棒了」、「台灣之光」、「台灣囝仔就是讚」。

雖林昀儒無緣闖進金牌戰，但將於今(30日)晚上8點爭奪銅牌。中華隊教練蔣澎龍表示，林昀儒在沒有壓力的情況下打出本屆最精彩的一場賽事，也足以讓他增添不少信心，銅牌戰機會很大。

另外，林昀儒的父親林學宜也在臉書PO出一篇長文，感謝一路以來協助兒子成長的多位貴人，更說從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵，特別感謝大家對昀儒的支持，「大家對昀儒的祝福與鼓勵，讓我們感受到滿滿的正能量，也期許昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球」。