防疫宅該怎麼挑？專家說要具備這3點

疫情肆虐全球已1年多，徹底改變了人們的生活方式，更翻轉民眾購屋的眼光。台灣在今年年中掀起疫情風波，使國人開始對住家的健康安全更加重視。那麼，後疫新生活的新屋該怎麼挑？遠雄百富經理羅金山表示，應具備淨水系統、全熱交換器及抗震結構。

就算疫情影響全台三級警戒，購屋的剛性需求依舊火熱，防疫宅更成為現代人買房的新趨勢。這陣子多數上班族居家辦公，待在家的時間變長，讓人不禁重新思考住宅環境安全性的重要。鄰近捷運中原站的遠雄建設建案「百富」，擁有的3大房疫優勢，使其成為首購族、換屋族的新寵兒。

羅金山表示，「百富」擁有全戶型淨水系統，透過超奈米過濾網淨化水質，為住戶用水安全多一層把關；室內更搭配全熱交換器，每戶都可排出室內的汙濁空氣，進而平衡室內、室外的空氣品質。另外，台灣位於板塊交界處，地震已成為國人日常，因此，住宅擁有抗震結構非常重要。「百富」使用SRC鋼筋混凝土抗震結構，耐震力極佳、偏向位移小，建築物不易受風力及地震影響，是目前高樓建築最好的結構，提供住戶最放心的避風港。

購屋前考慮的重點，不外乎就是生活機能、交通便利性及居住環境，再說採買生活用品就是要便利又快速，居住「百富」開車5分鐘即可抵達各大知名賣場，讓你輕鬆一次購足所需；交通的部分則是鄰近台北車站、北二高及中山高，皆能在開車10分鐘內到達；此外，綠覆率也相當高，甚至在3樓設計了佔地900坪的四境五感花園，讓住戶不用踏出門也能享受叢林鳥叫的愜意。

3樓特別設計了佔地900坪的四境五感花園/截取自youtube

坪數規劃分別有30、42、58坪，30坪主要針對首購族及SOHO族，設計規劃舒適溫馨；58坪則是針對換屋族，特別適合需要居住空間寬敞的大家庭。疫情影響了我們的生活方式，住家環境的健康安全也成為首要，因此，可以兼顧健康及生活品質的住家才是正確的選擇。