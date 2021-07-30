大陸國家衛健委網站30日消息，7月29日0-24時，大陸各地報告新增確診病例64例，其中境外輸入病例43例（雲南21例，廣東9例，上海7例，福建3例，遼寧1例，山東1例，四川1例），本土病例21例（江蘇18例，湖南2例，北京1例）；無新增死亡病例；新增境外輸入疑似病例1例（上海）。此外，大陸各地報告新增無症狀感染者25例，其中本土8例（江蘇4例，湖南4例）。從大連、成都、常德、北京、寧鄉等多地感染者軌跡，已拼出源自南京的「張家界旅遊傳播鏈」。

7月29日晚，湖南省張家界市政府宣布，30日上午起，張家界市所有景區景點關閉。截至29日晚間統計，張家界還有754個旅行團，共1.19萬人。已逐個勸返，安排退費、回程交通相關事宜。

澎湃新聞報導，據通報，北京、湖南連日新冠肺炎新增疫情，是「張家界旅遊傳播鏈」一環，已成南京傳播鏈「二傳手」，迄29日14時已外溢7省17地傳染206人。

張家界魅力湘西劇場先是4名22日晚觀劇者感染新冠，當地已緊急排查同場次人員2000多人。

這4人中有3人來自遼寧大連，此前曾在南京祿口機場停留2小時。祿口機場，正是近期本土疫情的「暴風眼」，至少數十名機場保潔人員感染，疫情已擴散至南京全市9個區。截至7月29日24時，南京本地感染者已達191人。

上述3例大連感染者在去魅力湘西劇場前，還曾去張家界國家森林公園、大峽谷等地遊玩。7月27日及28日，成都新增的5例本土確診病例，也曾在同期去過張家界等地遊玩，與大連病例活動軌跡交叉。

成都病例在張家界遊玩後，還去過湖南常德遊玩，常德一名陪遊友人感染。此外，江蘇淮安市也於7月28日發現4例陽性人員，此前去過張家界。

至此，張家界成為南京與大連、成都、常德、北京等地本土疫情的傳播中樞，南京疫情傳播鏈再擴張。澎湃新聞報導，截至7月29日14時，南京疫情傳播鏈增至206人，涉及遼寧、江蘇、廣東、安徽、四川、湖南等7省市17地（包括南京）。

大連、成都、常德、北京、寧鄉等多地感染者軌跡已拼出「張家界旅遊傳播鏈」。

據四川及成都當地通報，成都市7月27日及28日新增感染者中，5例確診病例曾去過張家界等地旅遊。這5人中，3人為一家三口，1人為這家人的同遊友人，還有1人是一名53歲的自駕遊女子。

四川成都市衛健委28日通報，成都5名確診病例近期前往張家界，與遼寧大連報告的新冠病例有活動軌跡交叉，而大連報告的病例有南京祿口機場停留史。

「大連發布」微信公號消息，26日大連報告的3例無症狀感染者，曾於17日由大連乘飛機到張家界，期間在南京祿口機場中轉航班，停留約2小時。

「張家界時刻」微信公號消息，大連報告的3人曾在7月20-22日，在張家界國家森林公園、大峽谷等地遊玩。而成都的5例確診病例，也曾在20-24日在張家界森林公園、天門山森林公園、大峽谷等地遊玩。

張家界傳播鏈還延伸到了湖南常德。成都確診病例中的一家三口及其友人在遊覽張家界後，曾於24日在常德市遊玩，一名陪伴他們遊玩的當地友人在28日被診斷為無症狀感染者。

湖南常德傳播鏈又延伸到了湖南寧鄉，這次是同乘遊船傳播12歲男孩，29日被驗出核酸檢測陽性。

此外，張家界傳播鏈28、29兩日還導致大連新增1例本土病例、北京新增3例本土病例。