調查局航業處基隆站前年弄丟6.5公斤安非他命毒品，檢方調查發現，航基站前組長徐宿良涉嫌與販毒集團成員掛勾，以鹽巴等化工原料調包K他命毒品盜賣，徐等人遭檢方依貪汙、洗錢、偽造文書起訴。29日晚間移審到桃園地方法院，獲利1.68億的徐跟另名獲利1.44億毒販張益祥，法官認為有羈押必要並禁見。

徐宿良和幫派份子合作，將查扣的K他命以化工原料調包，再交給他們拿到市面販售牟取暴利。檢方日前起訴，案件移審法院，徐29日深夜裁定羈押禁見，張益祥訊問時就坦承檢方起訴犯罪事實，不過否認知道毒品來自調查局。且他到案拘提前，與徐、李翠萍聯繫，有勾串共犯之虞，加上所犯重罪，也有逃亡之虞，非予以羈押禁見，難進行審判，裁定羈押禁見。

另外下游負責販毒的蕭男雖有逃亡之虞，不過法官認為，交保40萬可造成心理強制力，王姓嫌犯也坦承犯嫌，兩人分別40、10萬元交保。

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