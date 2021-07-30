美股消息面：

1.美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為6.5%，遠不及經濟學家預估的成長8.5%。第二季消費者支出初值成長11.8%，最終銷售初值成長7.7%。GDP隱性平減指數初值上揚6.1%，超出市經濟學家預的上升5.4%。第二季個人消費支出（PCE）物價指數初值為年漲6.4%。核心PCE物價指數初值為年漲6.1%，超出經濟學家預期的上漲5.9%。

2.美國勞工部公布，上周（截至7月24日）初次請領失業救濟金人數周減2.4萬人，為40萬人，超出市場預期的38.5萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為39.45萬人，較前一周增加8000人。截至7月17日止當周，美國續領失業救濟金較前一周增加7000人，為326.9萬人。

3.美國原油庫存減少的消息持續帶來提振，周四國際油價升至逾兩周新高。惟投資人對新冠疫情發展的擔憂使油價漲幅受抑。周四紐約9月期油收漲1.23美元或1.7%，為每桶73.62美元。倫敦布蘭特10月期油收漲1.23美元或1.7%，為每桶75.1美元。兩期油合約均創下7月13日以來新高價。

4.美國第二季經濟成長率不及預期，使聯準會將維持寬鬆貨幣政策不變的預期升高，周四美元走軟，並創下一個月新低。ICE美元指數尾盤跌0.38%，報91.905。

5.美國第二季經濟成長數據意外疲弱，周四美元走軟，帶動國際金價大幅反彈，紐約12月期金收漲31.2美元或1.7%，為每盎司1835.8美元，創下6月16日以來新高價，並創下6周以來最大單日漲幅。