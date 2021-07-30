歐股周四收市創下歷史新高。大宗商品公司、空中巴士，和其他公司的強勁獲利，以及歐元區七月的經濟信心數據，都為市場增添正面情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.14點或0.46%，為463.84點。指數連二漲，也創下全時歷史新高點。

在倫敦上市的荷蘭皇家殼牌(Shell)上漲3.8%；法國道爾達(TotalEnerge)上漲2.2%。近期石油和天然氣價格的飆升，提升了公司上季獲利，兩家公司也都宣布股票回購計畫。

在今年已經表現相當優異的礦業股上漲2.4%。英美資源集團宣布將股東派息提高到創紀錄的41億美元。

空中巴士小漲0.6%。該全球最大飛機製造商上調全年客運量和獲利預期。

儘管有通膨陰影和中國監管當局打壓的影響，但是公司強勁的季度財報以及歐洲各國的解封，都讓歐股走在月線連六漲的路徑。

美聯主會主席鮑爾(Powell)周三表示，在撤回經濟支援之前，美國就業市場仍有一些地方需要補足。該言論令市場對聯準會的支援立場感到放心。

歐盟執委會的數據顯示，歐元區七月的經濟信心來到119.0點，為有該數據紀錄以來最高點。歐元區企業和消費者的信心從未如此樂觀過。

福斯集團漲1.57%，報207.05歐元，盤中一度創股價新高。該汽車集團在三個月內第二次上調獲利率目標。

諾基亞股價上漲4.6%；該電信設備商因業務急遽好轉，提高全年展望。

在下跌的個股中，瑞士信貸下跌1.98%。受到Archegos事件的影響，該行第二季獲利暴跌78%。