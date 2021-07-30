鼎固-KY(2923)今日舉行股東會通過配息1.2元，總經理張能耀說，公司推出的建案銷售均開出紅盤，商用不動產收益持穩，對後疫情時代的房市長線持審慎樂觀看法。他說，上海疫情趨緩可帶動消費復甦，可望帶動商用不動產的活絡，對上海日月光中心一期貢獻加溫，而首季展開預售的上海嘉住宅三期，至目前為止銷售成績已破9成。

鼎固建案與宏璟合作在台灣台中區的推案計劃，張能耀指出，兩家興建大型住宅。他說，台中產業大廠群聚效益，帶動就業增加的住宅需求，鄰近還有棒球園區，而好市多北屯區店去年底也進駐，對此案銷售抱持樂觀看法。

張能耀說，鼎固在兩岸房地產布局以城市精華地段為主軸，規劃符合市場需求的產品，秉持精準推案的策略，來因應兩岸房地產大環境的波動。

鼎固商用不動產主要位在上海及重慶，過去3年租賃收入約20億元新台幣，去年因疫情的影響，公司降低租金與業者共體時艱，上海疫情趨緩帶動消費復甦，在後疫情期間商場日均人流量達6萬人，對公司租賃收入有正面的貢獻。

鼎固2020年合併營收為134億元，營業毛利55億元，毛利率41%，稅前淨利27億元，EPS 0.68元。