Blackbuck 的聯合創辦人兼執行長 Rajesh Yabaji 表示，他將利用這筆資金大力投資產品和數據科學能力，以提高印度卡車運輸生態系統的貨運匹配效率。

線上卡車運輸平台BlackBuck在由矽谷風險基金 Tribe Capital、IFC Emerging Asia Fund 和 VEF 領投的一輪融資中籌集了 6700 萬美元。

這家總部位於印度邦加羅爾的新創公司現在估值超過 10 億美元，成為2021年迄今為止第 16 家進入印度獨角獸俱樂部的公司。獨角獸是估值在 10 億美元或以上的私營公司。ET 報導稱，過去六個月對國內新創公司來說是創紀錄的， 因為他們籌集了創紀錄的資金。

Blackbuck 的現有投資者 Wellington Management、Sands Capital 和世界銀行投資部門 International Finance Corp. 也參與了這輪融資。該公司上一次融資是在 2019 年，當時估值約為 8.5 億美元。

2021年印度新創獨角獸估值。（Source：ETtech）

該公司將利用新資金為其客戶群擴張和推出新服務。BlackBuck 的聯合創辦人兼執行長 Rajesh Yabaji 告訴 ET，該公司將利用新資金大力投資產品和數據科學能力，以提高印度卡車運輸生態系統的貨運匹配效率。展望未來，這家新創公司還將通過合作夥伴關係擴展其金融服務和保險產品。

除了 BlackBuck，今年已經成為獨角獸的其他新創公司包括 Urban Company、Zeta、Meesho、Groww、BrowserStack、Cred 和 PharmEasy 等。

「除了電子商務，沒有其他行業在物流領域做得很好。卡車車主好幾個月都沒有足夠的工作。因此，即使對我們來說，度過這場疫情並提供更好的產品也很重要。這一輪是對我們故事的驗證。」Yabaji 說。

據 Yabaji 稱，與以前的大型企業相比，該公司現在已經看到需求發生了變化，其中大部分來自小型企業、經紀人和大型機構。「在過去兩年中，數位化的採用範圍越來越廣……我們看到供應方面增長了 20 倍，而過去兩年需求增長了 10 倍。」他說。

Tribe Capital聯合創始人兼合夥人 Arjun Sethi 表示：「印度的供應鍊和物流行業正在從紙筆轉向數位化。BlackBuck 衡量產出和生產力增長的能力在短時間內簡化了該行業面臨的物流挑戰 。」該基金去年在支持物流聚合商 Shiprocket 時在印度進行了首次投資。這家位於矽谷的投資公司由 Chamath Palihapitiya 的 Social Capital 前高管創立。

BlackBuck 成立於 2015 年，將卡車司機的車隊運營數位化，並運營一個市場來幫助將卡車與相關負載相匹配。該平台擁有近 70 萬名卡車司機和超過 120 萬輛卡車，月交易量超過 1500 萬。自成立以來，它通過股權和債務融資籌集了近 3 億美元。Accel、Apolet斯to Asia、B Capital、Flipkart、高盛是其其他一些投資者。

(編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：ETtech）

原文來自 TBE 科技東西