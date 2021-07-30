中華隊桌球好手林昀儒。（季志翔攝）

中華隊小將林昀儒目前桌球世界排名第7，銅牌戰對手是世界排名第12的德國名將奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，現世界排名第3的前球王馬龍惡鬥7局、81分鐘苦戰才戰勝奧恰洛夫。他表示奧恰洛夫的下旋發球相當棘手，「去年德國公開賽我接這種發球就有點難受，讓我有點被動。」

中華隊桌球教父莊智淵2012年就是在爭銅時敗於奧恰洛夫，這次林昀儒已經追平莊智淵的奧運男單4強紀錄，挑戰奪下首面獎牌，同時給莊智淵復仇。至於樊振東當然是更厲害了，雖然樊振東是初次參加奧運，但馬龍自認在金牌戰處於下風。

4強敗給球王樊振東之後，媒體請林昀儒評論一下樊振東的表現，林昀儒有些靦腆地說：「我有資格去評價他嗎？」這是林昀儒面對鏡頭既有的低調態度，這讓大陸網友相當喜歡他。「小林！人品、球品沒得說，張本(智和)應該學學。」

日籍神童張本智和原是大陸人，因為入籍日本且打球態度狂妄而不討人喜歡，相較之下林昀儒人品、球品都好，尖刻的大陸網友在他身上居然挑不出毛病。「小林的靈性、反手快攻，本來就與樊是同一個檔次的。」「希望金銀銅牌全給華人拿到。」來自南京的網友說：「林昀儒，多好的孩子啊，謙虛、低調、懂道理，球技已經非常了得，人品更令人欽佩。」東北的網友說：「林昀儒很儒雅，場上果斷有靈氣，前途光明。」