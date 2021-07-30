疫情趨緩，行政院初步規畫發放「振興五倍券」，民進黨正國會派系立委今再發聯合聲明，提出兩個呼籲，振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放；去年針對不同產業發放的各種類券，今年應延續且擴大。

聲明強調，振興券的發放，需多方考量，呼籲在「領券最方便，民眾好消費，店家好處理」三原則之下，發放振興券與各種類券，促進、振興經濟的同時，不造成國人任何負擔，也降低發券、領券過程中群聚的風險。

正國會立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應聯合聲明指出，今年疫情衝擊社會的程度，遠高於去年。

他們強調，振興券的發放方式，聽到許多來自基層的聲音，在今年疫情影響之下，已讓許多民眾增加經濟負擔，因此振興券應與去年的三倍券區隔，讓民眾不用「以現金換振興券」，而是以最簡單方便的方式直接領取紙本或數位振興券，同時減少群聚與接觸的風險。

他們說，振興券之外，去年7至8月陸續推出藝fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助五大種類，頗受好評，分別帶動藝文展演、農漁畜產、運動產業、客庄發展、旅遊旅宿等不同產業別。

他們認為，今年應延續發放且擴大振興，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入共同振興的行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以達到最好的振興效果。