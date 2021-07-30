台積電5奈米先進製程的南科18a廠昨（29日）晚驚傳產線停擺的狀況，對此，台積電回應，傳聞太誇張，台積電生產正常。

台積電南科廠房傳製程出狀況，部分產線停擺，台積電表示，南科部分廠房來自廠商供應的部分氣體疑似受到汙染，已即時調度其他氣體供應。台積公司為確保生產品質無虞，目前正進行嚴密後續作業。此事件目前已知對營運並無造成顯著影響，後續將持續追蹤。

台積電南科廠為5奈米先進製程主要廠區，總裁魏哲家先前也在法說會表示，目前5奈米製程良率良好，加上智慧型手機與高效運算晶片需求續強勁，今年5奈米將占晶圓銷售約2成。

此外，魏哲家透露4奈米預計本季試產，預計2022年量產。至於3奈米進度，魏哲家表示，目前開發計畫進度良好，已開發完整平台支援高效能運算及智慧型手機應用，3奈米量產的第一年預計有更多新產品定案，預計今年試產，2022年下半年量產。