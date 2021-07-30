前總統李登輝逝世屆滿周年，日本台灣交流協會今天表示，該協會台北事務所圖書室於今日正式設立了「李登輝文庫」專區，感謝李登輝基金會提供共計約100本由前總統李登輝先生所收藏的中日文書籍。

交協指出，李登輝先生是位飽讀詩書的賢者。希望這些和李登輝先生共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閱讀將這份日台間的羈絆傳承下去。

交協感性表示：「四季更迭，天上人間，一年過去了。李登輝先生，我們很想念您。此後也請您繼續引領我們，讓我們能夠長長久久的維繫這份難能可貴的日台友情。」