1.聯電(2303)：Q2營運超預期、Q3毛利率挑戰35％，高盛證喊價102.8元，加上昨夜ADR飆漲7.6%，股價盤初漲逾5%。
2.燁興(2007)：金屬價格走高，短均揚升、外資賣超縮手，股價觸及漲停。
3.志聯(2024)：昨獲外資轉買超141張，今早人氣升溫，放量漲逾7%。
4.第一銅(2009)：昨外資、自營商聯手轉買超427張，加上周四指標期銅上漲137.5美元，帶動盤初股價漲逾5.5%。
5榮剛(5009)：看好H2出貨續增，加上航太產品可望逐步回溫，三大法人昨擴大買超5542張，盤初股價漲近5%。
6.日馳(1526)：H2迎旺季，外資連2日買超，早盤續漲逾5%。
7.東森(2614)：外資昨回補854張，電商前景俏，早盤攻頂。
8.光寶科(2301)：H1每股賺3.57元，今起祭庫藏股，早盤挾量漲逾7%，站回季線、半年線。
9.東哥遊艇(8478)：外資昨擴大買超，今起祭庫藏股，早盤亮燈漲停。
10.日月光投控(3711)：Q2獲利登次高，Q3營收拚新高，早盤上漲逾6.5%。
11.頎邦(6147)：Q2淨利年增1.1倍，下半年更好，股價上揚逾2.5%。
12.建新國際(8367)：裝卸業務旺，外資再度轉買超，晨盤續登漲停價，維持逾8%漲幅。
13.鴻名(3021)：連接器題材威武，不為外資連3賣超，早盤高漲逾6.5%。
14.健策(3653)：超微、漲價雙題材，加上內資力挺，股價續漲近6%。
15.華泰(2329)：不懼外資大動作轉賣超，晨盤反彈漲逾8.5%，衝上26.7元波段新高價。
16.友達(2409)：Q2獲利締13年新猷，早盤彈漲2%，挺進月線。
17.明基材(8215)：上季每股賺0.86元，寫下2014年Q2來單季高點，昨獲三大法人聯手買超3642張，晨盤挾量衝高7%，續攀波段高。
18.宏達電(2498)：搶攻VR，虧損逐季縮小，昨獲外資翻多買超相挺，早盤翻紅走揚2%，收復各短均線。
19.合晶(6182)：車用概念股加持，營運暢旺可期，早盤逆勢走揚2%，穩站五日線。
20.佰鴻(3031)：LED族群股價位階仍低，伴隨6月獲利賺贏半季，吸引買盤搶進，連兩日亮燈漲停，衝10年高價。
21.鑫科(3663)：靶材題材續旺，吸引買盤追捧，股價連拉5根漲停，改寫逾9年高價。
22.豐謙(5523)：子公司擺脫阿里山森鐵BOT訴訟案，處分土地Q3獲利，早盤觸及漲停。(編輯整理：李慧蘭)
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