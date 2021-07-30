台股基本面佳、中長線看好，但各類股表現不一，且輪動快速，法人建議依自身投資風險屬性與偏愛配置打造專屬自己的投資組合。近期元大投信主打精選「元大五小福」台股系列基金，統一投信則強力推薦統一黑馬及統一奔騰高績效基金，中信投信看好獲利成長性較高，基期較低且下半年成長趨勢明確的高價電子股，主推中信小資高價30 ETF。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏認為，高價股通常以國外主權基金、法人機構等為持有主力。據統計，台股上市櫃法人持有的平均比率約為13%，但檢視市場上名聲響亮的千金股如大立光(3008)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)、力旺(3529)等，法人持有比率約介於4成至7成之間，顯著高於大盤平均值。

而元大投信的「元大五小福」台股系列基金，分別為元大卓越基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大2001基金及元大多福基金等。其中，元大多福基金則精選上市櫃中盈餘可望大幅成長的優質潛力股，適合希望掌握潛力股股價發酵契機的投資人；元大經貿基金嚴選國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源之上市櫃公司，以期為投資人追求穩健成長報酬的機會。

至於統一投信的統一黑馬及統一奔騰高績效基金，該兩檔基金近一年績效逾81%勇冠群雄，亮麗成績吸引投資人目光，新增扣款金額位居冠亞軍，6月當月扣款金額分別為7475萬元、6155萬元，成長幅度分別為159.06%、94.17%。該投信著眼於股價基期及獲利成長動能，相對看好獲利高成長的中小型電子股較有表現空間。電子產業看好電動車上游、5G寬頻建設、AI、HPC、雲端資料中心相關，傳產方面關注「碳中和」政策，拜登基建政策受惠股，歐美解封後傳統消費受惠股。