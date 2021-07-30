因為日本每日新冠病毒新確診人數已正式破萬並又創新高，因此，日本政府30日正研擬可能會擴大實施緊急狀態區域，包括東京附近3個縣與大阪西部等。據悉，一直要實行到8月31日為止。

目前正在實施緊急狀態的東京與沖繩島南部，現有的緊急狀態應該會續延至8月31日，預計日相菅義偉將於30日晚上正式對外宣布。

29日，日本首都東京又增3,865位染疫者，比28日的3,177位還要多。同時，29日全日本新病例也首次破萬。同時，日本政府不諱言，整個醫療系統量能已吃緊。

外界質疑，日本現在新冠疫情日趨嚴峻，是跟這次東奧復賽有關，但遭菅義偉與奧運主辦單位否認。

這些來自世界各地的運動員與參加東奧相關人士，必須嚴守大會規定。同時，基本上也不行有場邊觀賽民眾。

不過，醫療專家擔心，因為新變種病毒株有高度傳染力，日本政府是不是要再限縮比賽的規模。

當今的日本民眾，只有不到30%是完成接種的。日本政府也希望想要打疫苗的快一點去打，最慢在11月前能完成新冠疫苗注射。