東奧賽事近日盛大舉行，全台民眾都相當關注，繼先前讓選手坐經濟艙的風波後，近日「桌球教父」莊智淵孤單出戰，雖止步16強，但他勇敢一人拚到最後不懈的精神仍讓大批網友動容。而連千毅也在直播中對此開嗆，直言：「體委會這些官員，回來就全部下台」。

先前因「世界球后」戴資穎搭乘經濟艙、入住三星級飯店，引來網友質疑官員決定失當，因直播走紅的連千毅當時看不過去，除了狂罵體育署，更抱不平說：「球后戴資穎別委屈，我贊助20萬給妳奧運住宿補貼，奧運得金牌，世界第一，加油！」此話一出引發網友反酸作秀，連千毅則澄清如果對方家人願意收下，自己絕對說到做到，「不然就這樣子啦，這件事情先不要講，以後我捐多少，你（酸民）就捐多少？」

莊智淵孤獨迎戰，引來網友熱議。（圖／季志翔攝）

而莊智淵最近出戰東奧，由於這可能是他最後一次參加奧運，更引來粉絲關注，網友質疑莊智淵身邊為何不見教練，最後包包都是自己一人收拾，雖然莊智淵已解釋：「教練的位置永遠留給媽媽」，仍引來質疑他沒被官員善待。見此，連千毅在直播中強調莊智淵的地位：「他是國際級的選手，不是剛出來的小伙子」，心疼他連杯水都沒有人幫忙準備。

連千毅說，從這次奧運看來，官員收了納稅人的辛苦錢，卻自己坐商務艙，讓台灣的選手摸摸鼻子受委屈，「你讓我們明星級的球員受這種鳥氣，體委會這種官員在幹什麼？」，更直言奧運結束後，這些官員應該通通下台，繼放話要掏20萬給戴資穎後，連千毅又揚言：「莊智淵教練回國，我會叫人送很漂亮的花束到他的球館」，替對方打氣喝采。