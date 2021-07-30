殺1人或隨機殺人要判生或判死？導演性侵案判關多久才妥當？司法院為提升量刑之妥適、透明、公平及合理可預測性，從前年組成研議委員會，歷經19次會議後完成「刑事案件量刑妥適法草案」並將籌設「量準會」讓量刑標準更具客觀及妥適性，

2010年性侵幼童案件引發各界關注，當時社福團體抨擊法官輕判性侵害案的被告，建議要訂定量刑標準，讓司法資訊公開透明、減少法官量刑歧異，司法院也因此成立「性侵量刑分析小組」，建立一套類似英美國家的量刑系統。

司法院後來又邀集了法官及檢察官代表、學者等，將量刑統計擴大到其他類型的刑事案件，法官只要輸入相關量刑因子，就可得到參考刑度。例如，知名導演及藝人性侵案，在犯罪類型相同的情況下，法官量刑輕重也類似。

2019年12月5日司法院邀請審、檢、辯、學等領域專家學者，組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」，由祕書長林輝煌擔任召集人，隔年召開計19次會議，今年7月28日完成「刑事案件量刑妥適法草案」，將接續推動完成立法，並籌設「刑事案件量刑準則委員會」簡稱「量準會」。

草案明定量準會為二級獨立機關，辦理量刑準則之訂定、修正及廢止、量刑資訊系統之建置、量刑資訊之統計分析、量刑程序事項之建議、量刑政策與議題之研究發展、量刑法治宣導及社會溝通等量刑相關事項。

量準會著重委員之專業背景，為使各相關專業領域人員廣泛參與，提供多元及專業的意見，明定量準會之委員組成、任期、資格、任命及提名程序；另為辦理前揭量刑相關事項，草案亦揭示量準會設各組、室。

為有效發揮量刑準則提升刑罰之可預測性及妥適性，避免不合理歧異之功能，草案並明定量刑準則之拘束力，以期達成本草案之立法目的，草案將罪刑相當原則、比例原則、平等原則、兼衡有利不利原則、禁止重複評價原則及定應執行刑應綜合考量各罪間整體關係及行為人之社會復歸等量刑基本原則納入，以完備量刑法制。