前總統李登輝今逝世滿週年，與李前總統有多年情誼的台灣制憲基金會董事長辜寬敏回憶，李登輝兒子李憲文當年會參加黨外集會，李登輝立場有點為難，而請託他出面。（辜寬敏提供 ）

前總統李登輝今逝世滿週年，與李前總統有多年情誼的台灣制憲基金會董事長辜寬敏回憶，李登輝兒子李憲文當年會參加黨外集會，李登輝立場有點為難，而請託他出面，而他跟李憲文說，「Once in your life do something bright !」（生也有涯，為所當為！）

此外，辜寬敏也表示，全力支持設立李登輝紀念圖書館；李前總統之女李安妮與台灣社會有志之士召開記者會提倡於台大舊法學院設置李登輝紀念圖書館，他認為，無論在場址規劃與圖書館性質而言，確實符合李前總統生前的學術、從政經歷與其酷愛閱讀的習慣。

他指出，台灣長期受到外來政權的統治，導致缺乏以台灣本位思考的歷史紀念場所與文化研究。他設置多年的「台灣歷史小說獎」即以提升台灣人意識、傳承台灣歷史文化為目標。因此，以李前總統對於台灣主體意識的貢獻，若能加以設置以其為名的紀念圖書館，他非常樂見，也期待有更多加強台灣主體意識的具體行動。

他認為，李前總統對於台灣最大的貢獻，在於以實際行動推動台灣國家正常化，讓台灣轉型成為一個事實上（de facto）的國家。在李前總統任內推動六次修憲，論「修憲」，在台灣沒有任何一位政治人物能出其右。他讓《中華民國憲法》本土化、民主化，並且在修憲手段下最大程度進行修訂。

他說，李前總統曾表示：「我們現在所使用的憲法，是當初為了中華民國量身定做的的憲法，這部憲法跟台灣的關係很淺，即使經過我任內六次修改，仍然非常不符合需求。所以，大家現在最需要的就是，趕緊來制定一部台灣的新憲法！」。此番話直到現在，仍然是擲地有聲，直指台灣當前國家最大、也是最基本的問題：「國家正常化」。

他說，李前總統逝世週年，他憶及李前總統有次向他提及，李憲文很尊敬他，當時社會上有很多黨外的集會，兒子會去參加，但是就當時的李登輝立場，有點為難，因此請他和李憲文講一下。

他指出，但是李前總統認為，李憲文去參加黨外集會，對黨外民主運動有興趣是很好的事情。所以李前總統勉勵李憲文，該做的事情就去做，這也是自己一生的信念。