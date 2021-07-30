男星王大陸前陣子爆出和馬來西亞歌手蔡卓宜的戀愛消息，2人被拍到當街熱吻，又多次被捕捉到互動親密，不僅坐在大腿上抱抱，還親密地靠在一起耳語，但雙方始終沒有承認戀情，日前又被直擊一同回到女方家中，在網路上掀起熱議。

日前陸媒直擊王大陸與蔡卓宜一起現身當地機場，只見王大陸穿著一身黑，戴著漁夫帽，掩飾自己的明星身份，而蔡卓宜則身穿灰色洋裝，露出一雙白嫩大長腿，情侶倆和朋友會合後一起到餐廳聚餐，結束後便一起在街上浪漫散步。

王大陸和蔡卓宜在街上漫步。（圖／翻攝自酷的追星日記抖音）

接著王大陸與蔡卓宜慢慢拉開前後距離，似乎是為了掩人耳目，一前一後回到女方香閨，疑似已經同居。消息曝光後，在網路上掀起討論，不少網友紛紛直呼，「回家就是同居了吧」、「這麼甜蜜，怎麼還不官宣啊」、「看起來很配呀，祝福」。

情侶倆疑似同居。（圖／翻攝自酷的追星日記抖音）

事實上，王大陸因合作戀愛綜藝節目《怦然再心動》結緣蔡卓宜，剛爆出戀情時就曾掀起熱議，傳到韓國去更是讓大批泡菜妹心碎，由於王大陸因電影《我的少女時代》在南韓擁有高人氣，當時不少南韓粉絲都哀號，「又只有我是真心的...」、「我的愛...一定要幸福喔」。