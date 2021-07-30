兩位世界富豪前妻梅琳達．蓋茲 （Melinda Gates）和史考特（MacKenzie Scott）成為超強大的慈善搭檔，並和其他捐助者共投入4000萬美元（約新台幣11億元）提升美國未來10年的女性影響力。

這筆金額高達4000萬美元、名為「平權等不及」（暫譯，Equality Can't Wait Challenge）的公益挑戰競賽，標榜是「全美第一個金額龐大專注在性別平權的競賽．．．一個投資與賦權女性領導者的機會」。

相關金額由慈善家、微軟公司創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）前妻梅琳達、電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻史考特及其現任夫婿朱特（Dan Jewett）與舒斯特曼家族慈善事業（Lynn Schusterman Family Philanthropies）共同提供。

負責主辦這個獎項的是麥克阿瑟基金會（MacArthur Foundation）附屬機構 Lever for Change，在今天發布的聲明中指出，來自全美各地550個申請者有4個單位獲選，各將獲得1000萬美元獎金，從不同面向改善女性生活、取得平權的機會。

獲獎者提出的創見和強化領域中，包括成立公營基礎設施的托兒照護；針對軟體業有興趣的女性提供訓練；加速年輕女性從大學到職場早期的發展；以及支持美國原住民女性發展事業等。

特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，凸顯上述問題的嚴重性，專家觀察美國居家避疫期，女性包攬家庭與工作等不公平現象，並形容為「女性倒退」。

梅琳達和史考特分別是兩位總部設在西雅圖科技公司富豪的前妻，現在她們以自身的專長和擁有的財富成為有影響力的慈善家。她們兩人都躋身世界富豪排行榜，並承諾在有生之年捐出大部分的財富。

根據美國有線電視新聞網（CNN），梅琳達仍然是比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的共同主席，該基金會過去一年半大筆贊助COVID-19研究和疫苗接種工作。梅琳達另外透過她創立的Pivotal Ventures投資公司，在關鍵領域支持女性投入科技業和競選公職等。

史考特先前表示，她已捐贈近17億美元的財產給116個團體，專注在種族平等、同志平權、民主相關和氣候變遷等議題。