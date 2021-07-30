蘋果傳出擬再發債，美股四大指數齊揚，道指、標普500指數盤中改寫新高，日韓股市走低，台股今開高11.96點、報在17414.77點，部分電子權值股陷亂流下，指數翻黑，鋼鐵、中小型電子力拚撐盤，指數盤中最高17429點，10:00過後指數一度下跌逾50點，相對亞股抗跌。FOMC會後聲明仍強調維持寬鬆政策，緩和提前緊縮疑慮，加上美科技股財報普遍亮眼，均有利於台股短線延續反彈格局，可望繼續挑戰月線壓力。

電子權值股漲跌互見，成交比重近5成，台積電(2330)開低震盪，跌幅在0.5%以內，在5日線附近進行攻防，大立光(3008)小跌0.3%，鴻海(2317)跌幅約0.4%，聯發科(2454)下跌逾1%，股王矽力-KY(6415)漲幅逾2%，聯電(2303)日前法說對下半年樂觀展望，目前有外資上看目標價到102元，今股價續揚、大漲逾4.5%，日月光投控(37111)也因看好營運逐季成長好到明年，股價大漲逾6.5%，友達(2409)第二季衝13年新高，對下半年持續樂觀，股價上漲逾1%，群創(3481)則在盤上狹幅小漲。

IC設計股今驅動IC強勢，敦泰(3545)累計上半年每股大賺14.7元，股價開低走高，盤中大漲逾4%，聯詠(3034)上漲逾3%，天鈺(4961)也上揚逾2.5%。

鋼鐵股今資金充沛，類股漲幅整齊、逾1.3%，燁興(2007)、志聯(2024)大漲8.5%，燁興股價再創創高，第一銅(2007)勁揚逾5%，燁輝(2023)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、新鋼(2032)等漲幅逾3%，春源(2010)、官田鋼(2017)亦上漲逾2%。

航運股中早盤雖貨櫃三雄相對有撐，但反彈力道較周四減緩，盤中漲幅均收斂甚至翻黑，航運類股成交量比重約37%。陽明(2609)處分盤交易，盤中漲幅約2%，長榮(2603)開高震盪翻黑，摔下150元關卡，萬海(2615)開高走低，盤中在平盤附近震盪。

分析師表示，美國企業財報持續公布，超過8成以上企業擊敗市場預期，加上Fed本週持續放出不急於縮減購債規模聲音，因此資金行情仍在，陸股由於乖離夠大，加上官媒也發聲A股並無系統性風險後亦開始執穩，美股4大指數型態仍維持多頭架構，因此整體國際市場呈現穩定狀態尚不會對台股造成負面。