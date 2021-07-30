鼎固-KY(2923)在兩岸購地計劃方面，總經理張能耀說，公司在大陸據點以上海及重慶為主，公司一直都有在關注機會，至於在台灣方面，就業情形好、人口持續增加的城市都有在評估，接近軌道的都更案件也有考慮。

大陸嚴控房市政策對房市產生衝擊為何?張能耀說，以公司深耕的上海地區來看，房市政策對首購剛需的購屋者並沒有太大的影響，只是打擊投機客。他進一步說明，上海買首套房自備款只要35%，但是第二套房要超過70%，以7月24日公布的訊息來看，首套房貸款利率由4.65%調高至5%、二套房利率則是由5.25%調至5.7%，買房成本增加不少。

另外，上海不鼓勵投機客，將贈與的房地產的標準更加完善，以往在贈與房地產後，贈與人就能再買房子，但現在無論是贈與人及被贈與人5年內都不能再買房，扼阻投機客鑽漏洞。不過，上海對房地產交易所有預售屋及二手屋都要在網上的登記，價格是十分透明的，消費者買房時可以對價格會有一個很完整的比較。

鼎固在大陸地區的住宅建案銷售方面，2021年以「匯景華庭」3~4期為銷售重點，總銷56億元的3期300戶，看農曆春節開賣至今銷售已突破9成。「匯景華庭」是鼎固在上海嘉定大型造鎮住宅項目之一，是商辦大樓、商場、住宅、酒店等，為一體的複合式建案。

鼎固商用不動產項目，主要位上海及重慶，過去三年租賃收入平均約新台幣20億元，以「上海日月光中心一期」貢獻最大，該中心以商場及辦公樓租賃為主，受惠上海地鐵9號線穿越、及打浦橋站台在商場地下二樓，在「後疫情」期間商場日均人流量仍可達6萬人，商用不動產開發進度，緊鄰一期的「上海日月光中心二期」，預計2024年底完工，「上海嘉定商辦大樓」，也正陸續興建中。

鼎固在台灣布局方面，和宏璟合作在台灣台中區的推案進度目前土地已交至公司手上，接下來做規劃設計及建照申請。張能耀說，就業情形好、人口持續增加的城市都有評估買地的計劃，包括雙北、桃園、台中、台南及高雄等。至於是否會在台灣區也投資商用不動產，他則是說，要在台灣取得大土地比較難找，不排除考慮接近軌道的地點，都更案件也都在考慮範圍之內。