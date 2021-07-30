《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:352021/07/30 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資人因昨日收盤漲勢而引發獲利了結，令盤中油價回落，但受近期原油供應緊張，以及歐美地區強勁需求跡象的提振，分析師估計，本周結束依然能實現大部分的漲幅；周五(7/30)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.48美元，報每桶73.14美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.34美元，報每桶75.71美元。(商品行情網) 《美股掃瞄》財報＋經濟雙喜 道指、標普500盤中觸新高 人民幣國際化指數 創新高 #報每桶 #原油 #回落 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑全年獲利 拚賺超過1個股本 04:102021/07/30 財經焦點 1分鐘讀財經》狂爆！晶圓二哥外資喊百元 熱錢瘋狂掃貨 08:332021/07/30 財經 遠東新投資百億 擴再生聚酯產能 04:102021/07/30 財經要聞 《金融》壽險業逢高調節持股 H1大賺2592億元 07:452021/07/30 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 10:522021/07/29 財經 《國際產業》營收3年來首度落後 亞馬遜盤後重挫7.5％ 09:442021/07/30 財經 董座陳榮華籲列入戰略物資 輪胎業未獲政府關愛 04:102021/07/30 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤反彈至1周高點 11:092021/07/29 財經 台股飆新高 壽險6月大賣股落袋為安 17:392021/07/29 財經 落袋為安 壽險6月逢高賣股 04:102021/07/30 金融．稅務 中 證監會忙安撫 陸港大強彈 04:102021/07/30 財經要聞 財經熱門新聞 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 晶片荒襲擊手機產業 這些大廠都躲不過 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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