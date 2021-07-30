由於投資人因昨日收盤漲勢而引發獲利了結，令盤中油價回落，但受近期原油供應緊張，以及歐美地區強勁需求跡象的提振，分析師估計，本周結束依然能實現大部分的漲幅；周五(7/30)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.48美元，報每桶73.14美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.34美元，報每桶75.71美元。(商品行情網)