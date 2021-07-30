東奧》男子400公尺跨欄 陳傑分組第7無緣準決賽 10:522021/07/30 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子400公尺跨欄，中華隊陳傑(左)分組第7，無緣準決賽。卡達選手Abderrahman Samba(右)是首輪全體第一名。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子400公尺跨欄30日登場，中華隊陳傑在第1輪的第1組7人之中跑出50秒96，是分組最後一名，無緣準決賽。該組第一是卡達選手Abderrahman Samba也是首輪全體第一名，同組晉級準決賽的4人為48秒38、48秒42、48秒83、49秒06。絕大多數選手都跑在50秒之內，還有另外兩位跑出51秒多，如果陳傑分在別組可能就不會是最後一名。 東奧》黃義婷划船第20名作收 超越上屆成績 東奧》奧恰洛夫今與林昀儒爭銅 馬龍：他發球很厲害 #陳傑 #400公尺 #跨欄 #即時報導 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》緊扣兩岸桌球迷心弦 林昀儒雖敗猶榮 今爭銅牌幫莊智淵復仇 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》陸男泳第一枚金牌 27歲老將汪順200公尺混合泳摘金 10:532021/07/30 兩岸 東奧》首局出亂流 林佳恩女子射箭個人賽16強止步 08:572021/07/30 體育 東奧》同樣神準！吳佳穎、田家榛闖進25M空氣手槍決賽 10:392021/07/30 體育 東奧》麟洋配做到了 闖4強創紀錄 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》不敵印度女將 陳念琴拳擊69公斤級止步8強 11:382021/07/30 體育 東奧》一路開掛打怪 麟洋老爸好驕傲 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》香港小美人魚再奪一百米自由式銀牌 創港體壇歷史 11:532021/07/30 兩岸 東奧》汪順200米混合泳奪冠 曾一度被隊上列為「不受歡迎」的運動員 11:302021/07/30 兩岸 東奧》體操天后退賽 寮國移民為美國奪奧運金牌 09:192021/07/30 體育 東奧》林昀儒這麼強 原來有神祕綦指導 04:102021/07/30 焦點要聞 體育熱門新聞 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 東奧》林昀儒實力有多強？黑人陳建州曬一圖秒說明：未來是你的 - 體育 東奧》林昀儒爆每月13萬自費請陸教練 起底58歲綦戈身分驚人 - 體育 東奧》流淚不是沮喪、懦弱 陳念琴還要再拚 - 其他 東奧》樊振東賽後談林昀儒全文曝 陸球王風度台網友讚爆 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。