男子400公尺跨欄30日登場，中華隊陳傑在第1輪的第1組7人之中跑出50秒96，是分組最後一名，無緣準決賽。該組第一是卡達選手Abderrahman Samba也是首輪全體第一名，同組晉級準決賽的4人為48秒38、48秒42、48秒83、49秒06。絕大多數選手都跑在50秒之內，還有另外兩位跑出51秒多，如果陳傑分在別組可能就不會是最後一名。