30日在東京奧運射擊女子25公尺空氣手槍第2天快射資格賽，「證件妹」吳佳穎、田家榛兩名台灣好手繼續出賽，率先登場的吳佳穎射出98、98、99分，兩天總分合計584分(22發靶心)，排名第7，田家榛也射出兩天總分584分(24發靶心)，排名第5，雙雙挺進下午1點舉行的8強決賽。

吳佳穎昨天結束慢射資格賽，取得總分289分，排名暫居第14，沒想到今天她在快射表現相當優異，分別射出98、98、99分，單日射出295分的高分，排名一度竄升到第3，可惜隨著其他選手陸續射完，她的排名也逐漸下滑，最後以第7結束。

吳佳穎本來就以10公尺空氣手槍為擅長主項，上屆里約奧運10公尺空氣手槍排名第19，25公尺空氣手槍只排第25，今年東奧10公尺項目進步到第14名，沒想到25公尺項目竟可衝到第7名，只能說表現相當出色。

至於「媽媽選手」田家榛昨在慢射資格賽射出291分，拿到排名還比吳佳穎高的第10名，來到今天的快射資格賽，田家榛分別射出97、97、99分，總分293分，兩天總分跟吳佳穎都是584分，卻因命中靶心次數較多，所以排名比較前面。