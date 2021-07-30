亞馬遜業績展望不及預期，美股三大指數期貨齊跌。盈富正式更改章程，指「美國人士」不得申請，跌幅為購買任何基金單位。港股29日漲逾800點後，30日早段低開1％。

香港信報報導，恒指30日低開272點，報26042點，國指低開128點，報9287點。科指低開133點，跌幅為1.9％，報6824點。

個股方面，騰訊低開0.9％，報487.6港元，阿里巴巴低開3.5％，報190.4港元，美團低開4.1％，報219港元。友邦高開2.7％，報94.5港元，港交所低開1.3％，報493.6港元。

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