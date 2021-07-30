台股今(30日)早盤在平盤附近震盪，航海王再度成為盤面焦點，貨櫃三雄持續開高，航運族群一度占大盤成交比重4成，但由於已連續2日大漲，盤中多空激戰，長榮、陽明、萬海股價翻黑。
長榮、陽明、萬海今股價分別開在145元、135元、250元，除陽明漲幅有4.25%，長榮、萬海則是小漲，由於這2天的大漲，三雄從這波低點反彈上來已有約2成的漲幅，不少搶反彈的投資客可能先跑一趟，加上當沖、隔日沖的資金，使得早盤航運族群與電子族群成交比重旗鼓相當，航運一度回到4成以上，多空交戰激烈。
隨著賣壓出籠，長榮、萬海股價10點過後由紅翻黑，目前被二次關禁閉的陽明因為分盤20分鐘撮合一次，股價也在10點20分翻黑下跌0.5元，至於長榮股價一度報137元，萬海一度報237元，跌幅都有4%以上。
大盤指數受亞股影響也走跌，盤中一度來到17339.32點，下跌63點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。