台股今(30日)早盤在平盤附近震盪，航海王再度成為盤面焦點，貨櫃三雄持續開高，航運族群一度占大盤成交比重4成，但由於已連續2日大漲，盤中多空激戰，長榮、陽明、萬海股價翻黑。

長榮、陽明、萬海今股價分別開在145元、135元、250元，除陽明漲幅有4.25%，長榮、萬海則是小漲，由於這2天的大漲，三雄從這波低點反彈上來已有約2成的漲幅，不少搶反彈的投資客可能先跑一趟，加上當沖、隔日沖的資金，使得早盤航運族群與電子族群成交比重旗鼓相當，航運一度回到4成以上，多空交戰激烈。

隨著賣壓出籠，長榮、萬海股價10點過後由紅翻黑，目前被二次關禁閉的陽明因為分盤20分鐘撮合一次，股價也在10點20分翻黑下跌0.5元，至於長榮股價一度報137元，萬海一度報237元，跌幅都有4%以上。

大盤指數受亞股影響也走跌，盤中一度來到17339.32點，下跌63點。