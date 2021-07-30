長者接種第二劑需上網預約遭認為麻煩，桃園市長鄭文燦呼籲中央可以針對預約、通知制雙軌並行，避免長者憂慮，或者數位落差造成恐慌。鄭文燦說，發送接種通知單，政府忙一點，但是可以讓長者不用擔心。

鄭文燦表示，全民接種是中央規畫、地方執行，第一線政府執行上很有經驗，也了解長者需求，長者得到最優先的照顧，是政府的責任，也是美德。讓長者不要擔心、憂慮、恐慌，老而無憂也是政府的責任。

「重症集中在60歲以上長者，要優先被保護。」鄭文燦說明，新冠肺炎重症案例，多半集中在60歲以上長者，防疫科學要優先保護，各國都是如此。長者第一劑接種計畫，確實有非常高的接種率，因長者不熟悉數位工具，他認為中央、地方可以針對預約制跟通知制，是否雙軌並行深入研究。

他說，現在社區接種站，會進行身分檢核，包含健保卡，是否符合身分，不會有打錯的問題，為了避免讓長者憂慮，或者數位落差造成恐慌。所以需整合跟中央反映討論。

他也說，昨天看到基隆市長林右昌、高雄市場陳其邁也有類似看法，有的直接宣布採取第一劑打法。鄭文燦說明，預約制在64歲以下普及，但是長者已經接受通知制。他說，雙方最大差別在於主動跟被動，但是送接種通知單，雖然政府部門忙一點，但是讓長者不要擔心。