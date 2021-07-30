馬祖國家風景區管理處發起「愛護馬祖-從我做起，大漢據點淨灘活動」，約300公尺海岸線，就清出100公斤海漂垃圾。（馬管處提供）

馬祖國家風景區管理處發起「愛護馬祖-從我做起，大漢據點淨灘活動」，約300公尺海岸線，就清出100公斤海漂垃圾。（馬管處提供）

中度颱風烟花未直撲台灣，但外圍環流卻為馬祖地區海岸線帶來大批海漂垃圾，馬祖國家風景區管理處發起「愛護馬祖-從我做起，大漢據點淨灘活動」，約300公尺海岸線，就清出100公斤海漂垃圾。

馬管處表示，為配合行政院向海致敬政策，維持轄區海岸環境清潔，號召同仁參與海岸環保清潔工作，落實向海致敬政策目標，22人清理約300公尺海岸線，清出100公斤海漂垃圾，成效相當卓越。

馬管處說，積極配合向海致敬「定期清、緊急清、立即清」政策，落實天災後海岸緊急清理工作，透過委託連江縣環境資源局代辦、訂定海岸緊急清潔開口契約、舉辦自主淨灘活動等方式，全方位清潔轄管土地及馬祖國家風景區未登錄土地海岸線。

配合防疫政策，淨灘參與者皆全程佩戴口罩，並於淨灘前確實量測體溫、以酒精消毒雙手及落實實聯制；淨灘活動僅由馬管處同仁自發性參與，未開放民眾參加。

後續待疫情更為緩和後，馬管處將配合防疫政策逐步恢復於隔周六上午辦理「愛護馬祖-從我做起 馬祖人自主淨灘活動」，每場次參與者限制在100人內，並需全程佩戴口罩、量測體溫及落實實聯制。