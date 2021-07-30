今天（7月30日）上午，在東京奧運會的200公尺混合泳賽場，中國隊汪順一路領先，斬獲本屆東京奧運中國隊男子游泳的第一枚金牌。這是汪順的第三屆奧運會，他如今已成為了一名中國隊27歲的老將。

澎湃新聞報導，2016年短池世錦賽上，汪順就曾以1分51秒74的成績奪得200公尺個人混合泳冠軍，成為中國首位男子混合泳世界冠軍。而在當年的里約奧運會上，他也在該項目獲得第三名。

除此之外，汪順在2011年就曾打破過亞洲紀錄，並在2015年和2017年連續兩屆長池世錦賽上摘得200公尺混合泳的銅牌，實現了中國隊男子選手在混合泳項目上的突破。

據報導，汪順出生在寧波奉化的汪順，從5歲開始接觸游泳。寧波市游泳訓練中心副主任陳東表示，「汪順小時候比較好動，是屬於比較調皮的小孩子。」由於頑劣，汪順在隊中一度被列為「不受歡迎」的運動員。不過，在同齡人中出色的身體條件又令人不忍放棄。

據報導，直到2006年，汪順還徘徊在一線隊外，隨時都有「打包回家」的可能。但孫楊的恩師、朱志根教練慧眼識珠，硬是在滿員的情況下，為汪順申請了一個中國隊編制，表示「這個孩子，我收下了。」

這個波折觸及到了汪順的內心，而朱志根指導軍事化的訓練方式，也讓汪順開始改變自己、專注於訓練。

汪順曾在出征里約奧運時表示，「朱指導很嚴格，我也曾有逆反的階段。現在知道他為什麼這麼做，也會服從管理了。」