731氣爆7周年前夕，高雄巿議會默哀10秒。（曹明正攝）

高雄氣爆將屆7周年，高雄巿長陳其邁30日在議會聯訪時表示，對於照顧氣爆傷者，目前有62個輔助計畫，已經執行52個，還有10個在執行，主要是針對長期照護的傷者，全力來幫助他們，也希望社會能夠長期的來關注。

2014年7月31日深夜發生台灣史上規模最大的工安事件高雄氣爆，在將屆7周年前夕，巿議員邱俊憲在30日的總質詢時間，希望在議場的府會人員可以向罹難者默哀10秒鐘，議長曾麗燕裁示後，現場所有備詢官員都起立默哀。

陳其邁稍後在媒體聯訪時表示，針對氣爆較嚴重傷者的長期支持計畫，總共有62個，目前已執行52個、還有10個在執行中。因為是長期的計畫，巿政府會就生活、社會、醫療、復建等照護持續努力，也會按照這些計畫來執行。

30日是前總統李登輝逝世1周年，被問到日本前首相安倍晉三有意來台悼念，陳其邁回應，台日友誼非常密切，李前總統在日本也有很多的友人跟粉絲，日本捐贈台灣疫苗，據他了解，安倍前首相也給了很大的支持跟援助。

陳其邁說，一來是雙方私人情誼、二來是台日兩國深厚的邦誼，假如安倍前首相來台灣憑弔李登輝前總統，他認為這是很歡迎的，而且在台灣很困難的期間，有朋友來關心我們，我們都覺得非常的溫暖。

對於「羽球天后」戴資穎30日將在奧運女單8強賽出場，她的個人品牌有沒有可能發展成高雄特色商品，陳其邁說，戴資穎是高雄觀光大使，在球場是英雄，私底下是鄰家女孩，如何行銷，會先尊重她打球的時間，盡量不打擾。